Suben a 4 los muertos y a 90 los heridos por explosión de pipa en ‘Puente La Concordia’

septiembre 11, 2025

Chofer de unidad de Silza del Grupo Tomza, sobrevivió, aunque está grave en un hospital, ya se retiraron restos del contenedor

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, se reportan hasta el momento 90 personas lesionadas y cuatro fallecidas. El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este miércoles y movilizó a cuerpos de emergencia locales y federales.

Así lo indicó en conferencia de prensa desde la zona del siniestro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la cual aseguró que todas las víctimas reciben atención médica integral en distintos hospitales de la capital del país y del Estado de México, además de acompañamiento a sus familias por parte de la Comisión de Atención a Víctimas. “Diez de los lesionados ya fueron dados de alta, mientras que el resto permanece hospitalizado”. Abundó.

La mandataria capitalina recordó también que el Gobierno de la Ciudad habilitó la línea telefónica 55 5683 2222 de la Secretaría de Protección Civil para brindar información sobre las personas afectadas y publicó una lista preliminar con los nombres de los pacientes, a fin de dar certidumbre a los familiares.

“Los heridos fueron trasladados a hospitales como Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, Rubén Leñero, Magdalena de las Salinas, ISSSTE Zaragoza, IMSS 53, entre otros”. detalló.

En cuanto a daños materiales, Brugada Molí a indicó que se contabilizan 28 vehículos siniestrados, principalmente sedanes. Las maniobras de estabilización de la pipa concluyeron y ya no existe riesgo de alguna otra explosión, aunque la Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene los peritajes para determinar las causas de la explosión. El chofer de la unidad, perteneciente a la empresa Transportadora Silza del Grupo Tomza, sobrevivió pero se encuentra hospitalizado en estado grave.

“No están solas ni solos. El Gobierno de la Ciudad de México se mantiene al lado de las víctimas y sus familias, garantizando atención médica, acompañamiento y respaldo institucional en este momento tan doloroso”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que ya comenzaron los trabajos de liberación de la vialidad y se han retirado 10 automóviles. El retiro de la pipa y de dos camiones pesados —uno con cemento y otro con cartón— representa la parte más compleja y continuará durante la noche.

Para finalizar, Brugada destacó la coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, así como el respaldo de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y Protección Civil. Reconoció también el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, dado que varias de las personas lesionadas son originarias de esa entidad.