Habitantes de Texcatepec, Veracruz, exigen apoyo tras inundaciones

octubre 13, 2025

Cifra de fallecidos asciende a 47

Carlos Guzmán| Corresponsal CDMX.- A casi cuatro días del paso de las intensas lluvias que azotaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí y causaron cuantiosas pérdidas tanto materiales como humanas, un grupo de habitantes de la comunidad de Texcatepec, en el norte de Veracruz, se trasladó esta mañana a las afueras de Palacio Nacional para exigir la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con pancartas en mano, alrededor de 10 residentes de esa localidad —colindante con los municipios de Álamo, Tempoal, Papantla y Poza Rica— demandan ser atendidos por la oficina de atención ciudadana de la Presidencia, pues aseguran que miles de familias han perdido sus hogares y bienes, y continúan sin recibir ayuda efectiva de los poderes públicos.

Este domingo por la tarde, Sheinbaum realizó una visita a una zona cercana en el municipio de Poza Rica, donde reiteró que ningún damnificado quedaría sin respaldo. Sin embargo, los manifestantes de Texcatepec aseguran que hasta ahora no han sido escuchados.

Cifra oficial de fallecidos asciende a 47

Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y otras fuentes de prensa, la tragedia derivada de las lluvias e inundaciones asociadas a los remanentes de los fenómenos meteorológicos “Priscilla” y “Raymond” ha dejado 47 personas fallecidas distribuidas en los estados afectados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y 1 en Querétaro. ￼

En Veracruz específicamente, la gobernadora Rocío Nahle informó que los decesos incluyen 15 personas en Poza Rica, una en Papantla (un policía municipal que murió durante labores de rescate) y una en Los Reyes, en la Sierra de Zongolica, donde una persona perdió la vida tras un deslave sobre la carretera. ￼

Además, se indicó que en la entidad veracruzana hay 81 localidades incomunicadas, y al menos 29 mil 871 viviendas afectadas en 70 municipios, algunos de ellos con severas inundaciones o daños a la infraestructura. ￼

A nivel nacional, se han reportado daños en 139 municipios donde continúan las labores de atención, limpieza, restablecimiento de servicios y censos de los afectados.