Pequeño de 11 años pierde la vida junto con su tío por un rayo en Las Choapas

agosto 27, 2025

*Habían acudido a comprar sus útiles escolares

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Un menor de 11 años y su tío murieron alcanzados por un rayo en la zona rural de Las Choapas la tarde del lunes, cuando regresaban de comprar los útiles escolares que Edilberto estrenaría el próximo 1 de septiembre en su regreso a clases.

Los hechos ocurrieron en el ejido de Pueblo Viejo, donde Martin Quirasco de 44 años y el menor Edilberto Quirasco de 11 años fallecieron en un sendero, donde no pudieron resguardarse de una tormenta eléctrica.

Los cuerpos del tío y sobrino fueron localizados la mañana del martes, cuando campesinos salieron a trabajar, el pequeño llevaba todavía su mochila.

HOMBRE Y MUJER EN MOTOCICLETA MUEREN

DURANTE TORMENTA ELÉCTRICA

En Minatitlán, un hombre y una mujer que viajaban con una tercera persona en una motocicleta murieron tras un choque registrado el martes por la noche en medio de una tormenta eléctrica en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.

Fue alrededor de las 8:30 de la noche cuando las tres personas que viajaban en dos motocicletas colisionaron, presuntamente por la caída de un rayo, la persona lesionada fue trasladada a un hospital para su atención.