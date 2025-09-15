Se mantiene en 14 cifra de muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa

septiembre 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Hasta la mañana de este lunes y al corte de las 10:00 horas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene en 14 la cifra de personas fallecidas producto del trágico accidente del miércoles pasado en el que una pipa de gas explotó en el distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa.

En un mensaje publicado en las redes sociales el gobierno capitalino, reportó también 39 personas lesionadas que aún permanecen hospitalizadas.

Estas, detalló, tienen diversos grados de complicacilones, al tiempo que reveló, 30 de los lesionados ya fueron dados de alta.

Sin embargo, el informe no precisa si la subsidiaria de Gas Tomza, que es la responsable de las lesiones, fallecidos y daños a la infraestructura vial que generó la volcadura en el Puente La Concordia, la cual tendría que pagar al gobierno capitalino por la atención médica, así como el pago de las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos.