Abuelita de Iztapalapa se encuentra con vida, confirma Secretaria de Salud

septiembre 12, 2025

Familiares desmienten también que abuelita haya muerto, como aseguró un medio de comunicación (#SíndromeFrida en el sismo de 2017)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció este viernes que cometió un error en la información difundida ayer sobre las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, al incluir por equivocación el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro.

La dependencia aclaró que la señora Matías Teodoro se encuentra con vida, aunque en estado de salud grave, y actualmente recibe atención médica integral y especializada. Asimismo, aseguró que los equipos de salud mantienen comunicación permanente con su familia.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quien reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, expresó la institución en un comunicado oficial.

La Secretaría informó que ya se revisan los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse, con el objetivo de reforzar la certeza de la información que se comparte con la ciudadanía.

En ese sentido, adelantó que la lista actualizada de personas afectadas por el incidente será publicada a la brevedad.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con la transparencia, la veracidad y, sobre todo, el respeto a las personas y a sus familias.

El miércoles pasado cerca de las 14:00 horas, una pipa de gas se volcó en la autopista México-Puebla, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, justo donde estaba Alicia en su puesto como checadora de transporte público, y su nieta de dos años.

Aunque inicialmente se dijo que Alicia arriesgó su vida al proteger a su nieta del fuego con su cuerpo y que con la niña entre brazos, encontró a Sergio Ángel Soriano, policía del Sector Cetram Santa Marta que las ayudó, esto ya fue desmentido por los familiares de ambas y testigos presenciales que indican que estaban ambas separadas y que tras el flamazo la adulta mayor recogió a la menor del suelo para llevarla a urgencias. La versión es similar a la que en el sismo de 2017 medios intentaron en el Colegio Enrique Rébsamen cuando Televisión Azteca y Televisa indicaron que entre los escombros habría una niña llamada Frida sepultada entre los escombros que se comunicaba con sus familiares, lo cual nunca fue verdad.

Lamentablemente, Alicia tiene 90% de su cuerpo con quemaduras.