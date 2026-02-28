Sube la tensión en Dubái tras ataques vinculados a Irán

febrero 28, 2026

Redacción.- La tensión en el Golfo Pérsico aumentó en las últimas horas luego de que Irán lanzara misiles y drones contra varios países de la región, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

De acuerdo con reportes internacionales, sistemas de defensa aérea de los Emiratos interceptaron varios proyectiles en las inmediaciones de Dubái y Abu Dhabi. Sin embargo, fragmentos de los misiles derribados cayeron en zonas urbanas, provocando explosiones, incendios menores y daños materiales en algunos sectores.

En Dubái, residentes reportaron fuertes detonaciones y columnas de humo en áreas costeras y zonas residenciales de alto perfil. Las autoridades activaron protocolos de seguridad, emitieron alertas preventivas y recomendaron a la población permanecer en interiores durante los momentos de mayor riesgo.

En Abu Dhabi, se confirmó al menos una persona fallecida por la caída de restos de proyectiles interceptados, además de varios heridos, según medios regionales. El gobierno emiratí aseguró que la situación se encuentra bajo control y condenó los ataques como una violación a su soberanía.

Aeropuertos y vuelos afectados

El Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo, suspendió temporalmente operaciones como medida preventiva, lo que generó cancelaciones y retrasos en vuelos internacionales. Varias aerolíneas anunciaron ajustes en sus rutas hacia Medio Oriente ante el riesgo de nuevas acciones militares.

Impacto en la población

Los Emiratos Árabes Unidos albergan a una amplia comunidad internacional, incluidos miles de ciudadanos iraníes. Hasta el momento, no se han anunciado medidas oficiales contra residentes de ninguna nacionalidad; sin embargo, el clima de incertidumbre ha generado preocupación entre expatriados y viajeros.

Escalada regional

Analistas advierten que el conflicto podría extenderse si continúan las represalias entre las partes involucradas. La comunidad internacional ha llamado a la moderación y a evitar una confrontación de mayor alcance que comprometa la estabilidad del Golfo.

Mientras tanto, las autoridades emiratíes mantienen en alerta a sus fuerzas de seguridad y monitorean la situación ante posibles nuevos incidentes.