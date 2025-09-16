Stanley 1913 celebra la cultura mexicana con su primera colección diseñada para México: Día de Muertos

septiembre 16, 2025

Stanley 1913, la icónica marca de termos y vasos térmicos, presenta por primera vez en su historia una colección creada y diseñada exclusivamente para el mercado mexicano, rindiendo homenaje a la emblemática tradición del Día de Muertos

Esta colección de edición limitada fusiona color, arte y los símbolos más representativos de la festividad, convirtiéndose en un puente entre la innovación de Stanley 1913 y la riqueza cultural de México.

La colección Día de Muertos llega en dos combinaciones de colores llenas de significado: Midnight Catrina, con tonos oscuros y elegantes que evocan la noche y la tradición, y Sunrise Catrina, con colores vibrantes que celebran la vida y la alegría de la cultura mexicana. Los productos disponibles incluyen el Quencher® H2.0 FlowState™ Tumbler, en tamaños de 30 oz y 20 oz, y el Everyday Tumbler de 16 oz, tres de los artículos más emblemáticos de Stanley que combinan funcionalidad, durabilidad y estilo. Cada detalle de diseño incorpora símbolos tradicionales como el papel picado, las calaveras y la flor de cempasúchil, creando productos que no solo cumplen su función, sino que también celebran la identidad y el legado mexicano.

Bajo el lema “Vive por siempre”, la campaña refleja la visión de Stanley 1913 de crear productos que trascienden el tiempo, al igual que la tradición del Día de Muertos mantiene vivas las memorias y los lazos entre generaciones. El concepto conecta la durabilidad y la sostenibilidad de Stanley 1913 con la inmortalidad de las historias y celebraciones mexicanas, invitando a las personas a vivir cada momento plenamente y a preservar lo que realmente importa. Para amplificar este mensaje localmente con autenticidad, la campaña cuenta con voces como Paco de Miguel y Doris Jocelyn, quienes encarnan y celebran la riqueza de la cultura mexicana.

“La colección Día de Muertos es muy representativa de la tradición mexicana, con grabados detallados que evocan la calidez de esta celebración tan arraigada a la memoria”, señaló Patricia Esteves, Senior Director, Marketing, Stanley 1913 LATAM. “A través del producto buscamos una conexión emocional con los consumidores, resaltando el valor de preservar tradiciones que trascienden generaciones”.

El lanzamiento oficial de la colección será el 16 de septiembre en México, con disponibilidad exclusiva en Liverpool y en los canales propios de Stanley 1913, incluyendo tiendas físicas y e-commerce. Esta campaña fue desarrollada íntegramente en México, en colaboración con creadores y productores locales, asegurando autenticidad, respeto y precisión en cada detalle que refleja la tradición del Día de Muertos.

Además de la celebración de la festividad, la colección refuerza el compromiso de Stanley 1913 con la sostenibilidad y la durabilidad. Todos los productos de la marca están diseñados para durar toda la vida, utilizando acero inoxidable reciclado en la mayoría de los artículos, mientras que mochilas y coolers emplean poliéster 100% reciclado, contribuyendo a un mundo más sostenible y reduciendo el desperdicio de productos de un solo uso..