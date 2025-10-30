Primaria Benito Juárez celebra su evento «Oaxaca en mi escuela» por Día de Muertos

octubre 30, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El entusiasmo desbordó la escuela primaria «Benito Juárez García» de la ciudad de Xalapa este jueves al celebrar, por tercer año consecutivo, su magno evento cultural «Oaxaca en mi Escuela».

La actividad, que tiene como objetivo central recuperar las tradiciones mexicanas y fomentar la inclusión de todos sus estudiantes, movilizó a los 120 alumnos y a la totalidad de su plantilla docente y de apoyo.

El director del plantel, Pablo Barradas Montero, detalló que este evento es una «entrega por amor y vocación», una labor que se preparó minuciosamente durante cuatro meses y que busca ofrecer a los estudiantes una inmersión en la cultura oaxaqueña, desde la perspectiva prehispánica hasta una representación de la Guelaguetza.

El evento es un esfuerzo integral que se articula en varias etapas: el inicio es una parte prehispánica para recuperar las raíces y el origen, seguida por una fase espiritual donde se da la bienvenida a las ánimas. Posteriormente, se realiza la parte de los niños, quienes participan en las calendas.

El Director explicó que esta representación busca motivar a aquellos alumnos de bajos recursos que no pueden viajar a Oaxaca, dándoles una base cultural para que, si algún día lo hacen, ya sepan lo que tienen ahí. La celebración culmina con una pequeña muestra de la Guelaguetza.

Uno de los pilares más notables de la fiesta es el compromiso de la escuela con la inclusión. El Director Barradas Montero destacó que los 120 alumnos participan activamente, incluyendo a aquellos que son atendidos por el equipo de USAER, con condiciones como autismo y TDAH.

“Ellos son una parte primordial en este evento, se les toma mucho en cuenta. Tan incluidos están que la gente, cuando lo vean, no se va a dar cuenta que ellos están trabajando ahí», afirmó.

Como ejemplo de esta integración total, se anunció que un alumno con un grado de autismo tendrá una parte preponderante, siendo el encargado de «dar la punta de lanza» a todo el evento al ofrecer un discurso en solitario.}

Respecto al esfuerzo logístico, el Director Barradas Montero enfatizó que, si bien la creatividad y la mano de obra son intensas, el costo económico se reduce gracias a la participación y apoyo del personal y los padres de familia.

“Aquí todas mis maestras, porque son un colectivo de maestras y un maestro de USAER, todos ponen su granito de arena, todos participan, y también los padres de familia. Sin los padres de familia, sin mis maestros, no se llegaría a hacer esta entrega», señaló el directivo.

Las doce maestras de planta participan al 100 por ciento, muchas de ellas caracterizadas, en una organización que, aunque compleja, resulta en una actividad muy bonita para la comunidad educativa de la primaria “Benito Juárez García”.