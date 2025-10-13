Bomberos de Xalapa piden precaución con veladoras en altares de Día de Muertos

octubre 13, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El cuerpo de Bomberos de Xalapa pidió a la población tomar precauciones durante las celebraciones de Día de Muertos, ya que en estas fechas suele incrementar hasta un 45 por ciento el número de incendios, principalmente por el uso de veladoras en los altares domésticos.

El primer comandante, José Luis Acosta Hernández, explicó que muchas familias mantienen la tradición de encender velas en honor a sus seres queridos, pero si no se colocan de forma segura, pueden provocar incendios.

«Estamos trabajando con el ayuntamiento y los jefes de manzana para explicar qué hacer y qué evitar al montar los altares”, señaló.

Entre las recomendaciones, destacó colocar las veladoras sobre un plato con agua, para que, si se rompen o caen, la llama se apague de inmediato. También pidió evitar colocarlas directamente sobre mesas decoradas con papel picado, ya que este material es altamente flamable.

“Sabemos que nos gusta adornar con canastitas y papel de colores, pero es mejor no encender velas cerca de ellos. Si las van a usar, colóquenlas al frente del altar y con suficiente separación”, recomendó.

Finalmente, los Bomberos recordaron que la prevención es clave para disfrutar de estas fechas sin riesgos y mantener vivas las tradiciones de manera segura.