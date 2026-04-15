Se destinarán 900 millones a la ampliación el WTC de Boca del Río

Se destinarán 900 millones a la ampliación el WTC de Boca del Río

abril 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de dar a conocer que el pasado martes se lanzó la licitación pública para la ampliación del World Trade Center (WTC), la gobernadora Rocío Nahle García indicó que se destinarán casi 900 millones de pesos.

La mandataria de Veracruz refirió que el proyecto contempla desarrollarse en 5 terrenos que se encuentran frente a las instalaciones actuales y se ejecutará de forma multianual, pues los trabajos se contempla que se extiendan hasta 2027.

Además de la ampliación, se prevén trabajos de adecuación del WTC actual.

“Al frente del World Trade Center hay cinco terrenos, cuatro de ellos son del Gobierno del Estado y en esos cuatro se amplió y se hizo el proyecto (…) La licitación salió con 900 millones de pesos; es un estimado, depende del tiempo de construcción, de los costos y acabados”.

Nahle García recordó que desde su construcción, el WTC no había tenido ampliaciones, lo que limitó su capacidad de atención de demanda de eventos, lo que significa que ya quedó chico.

“Es un proyecto multianual; es decir, va a estar en construcción durante el 2026 y 2027; se va a generar empleo en la construcción y va a quedar para otros años más”.

INFRAESTRUCTURA EN ZONA CONURBADA

Por otra parte, la gobernadora Nahle se refirió al proyecto del puente Boca del Río-Alvarado, el cual se avanzará en dos fases en este último año con trabajos de diseño, adquisición de predios y gestión de permisos.

La primera etapa contempla la conexión de la zona de Foro Boca a la isla y la segunda donde concluye la avenida Vicente Fox para entrar al malecón.

Finalmente, Nahle Garcia dijo que el estado intervendrá inmuebles abandonados para su recuperación en coordinación con la federación en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz, por lo que se trabaja con el INAH y Protección Civil.