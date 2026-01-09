No se descarta ninguna línea de investigación en homicidio de Carlos Castro

No se descarta ninguna línea de investigación en homicidio de Carlos Castro

enero 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso del asesinato del periodista de la fuente policía en Poza Rica, Carlos Castro.

En conferencia de prensa, este viernes dijo que la trilogía de investigación se apersonó en la zona de los hechos para realizar las primeras indagatorias.

«Se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra la Libertad de Expresión quienes ya se trasladaron al lugar de los hechos para dar seguimiento a las investigaciones».

Asimismo, Jiménez Aguirre precisó que la Fge no descarta ninguna línea de investigación y que las indagatorias se desarrollan a la legalidad y debido procesos.

La Fiscal confirmó que se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República, Secretaria de Seguridad y Protección Cuidadana y de Seguridad del Estado.

La Fiscal dijo que en relación con las medidas de protección del comunicador no es algo que competa a la dependencia.

Cuestionada en torno a posibles detenidos o identificación de los responsables, respondió que no se tenían hasta el momento.