Sistema Cutzamala rebasa el 95% de almacenamiento

octubre 14, 2025

El Sistema Cutzamala —una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México— se encuentra casi al 100% de su capacidad, gracias a las precipitaciones de la actual temporada de lluvias 2025.

De acuerdo con N+ desde hace semanas, sus presas alcanzaron niveles que no registraban en varios años, de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, N+ te señaló cómo está el Sistema Cutzamala hoy, según los datos actualizados de las autoridades, correspondientes al mes de octubre 2025.

¿Sabías que?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Suministro de agua a la CDMX

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2 mil 702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

Actualmente, el Sistema Cutzamala tiene el 95.58% de almacenamiento total, según el corte del 13 de octubre de 2025. Se trata de un nivel que no registraba en varios años.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas:

Villa Victoria: Al 95.22% de su capacidad, al registrar 176.846 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 95.77% de su capacidad, al registrar 377.720 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 95.54% de su capacidad, al registrar 193.382 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad de almacenamiento de las presas del Cutzamala es de 782,521,000 metros cúbicos, y actualmente tienen un nivel total de 747,948,000 metros cúbicos, es decir, está al 95.58%.

En su reporte anterior, correspondiente al 6 de octubre de 2025, las autoridades informaron que el Sistema Cutzamala estaba al 93.10% de almacenamiento total, con el siguiente desglose de cada presa:

Villa Victoria: Al 94.26% de su capacidad, al registrar 175.069 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 93.31% de su capacidad, al registrar 368.012 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 91.62% de su capacidad, al registrar 185.440 millones de metros cúbicos de agua.

El Sistema Cutzamala cerró septiembre 2025 con 90.09% de almacenamiento, 29.13 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2024, que cerró con 60.96%.

Al 6 de octubre 2025, el Sistema reportó un almacenamiento de 93.10%, mientras que el 6 de octubre de 2024 se encontraba solo al 62.86%.

El 13 de octubre 2025, el Cutzamala registró 95.58% y ese mismo día de 2024 estaba únicamente al 64.79%.