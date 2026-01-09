Síndico y regidor segundo de Chicontepec solicitan licencia tras cinco días en el cargo

enero 9, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz validó la licencia solicitada por el síndico y el regidor segundo del Ayuntamiento de Chicontepec, por lo que se llamó a sus respectivos suplentes para que asuman la representación popular.

Las y los legisladores aprobaron que Jaime Martínez Hernández, síndico, y Leovigildo Martínez Hernández, regidor segundo, se separen del cargo por un periodo de seis meses, a partir del 5 de enero y hasta el 5 de julio.

Ambos funcionarios, integrantes de la planilla de la alcaldesa Aristea Fernández de la Cruz, postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), argumentaron que actualmente no cuentan con la disposición necesaria para desempeñar las funciones propias del cargo.

“La solicitud de licencia se fundamentaron en motivos de índole personal, de carácter impostergable, los cuales resultan incompatibles con el desempeño de tiempo completo que exige la función municipal”, argumentaron.

Ante esta situación, el Congreso del Estado llamó a Rosendo Adrián Cruz, quien asumirá el cargo de síndico, y a Francisco Martínez Flores, que se desempeñará como regidor segundo durante los siguientes siete meses.