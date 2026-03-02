Sheinbaum reitera que ONU dejó de cumplir labor tras conflicto EU – Irán

marzo 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “ha dejado de cumplir su labor” ante el recrudecimiento del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, y sostuvo que México mantendrá su postura histórica de defensa de la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

En conferencia, la mandataria señaló que el organismo multilateral ha perdido fuerza frente a los países con mayor poder militar, lo que —dijo— contradice el espíritu con el que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial.

“La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, declaró al ser cuestionada sobre la escalada bélica en Medio Oriente y otros focos de tensión internacional.

Sheinbaum recordó que el objetivo fundacional de Naciones Unidas era garantizar un espacio donde cada nación tuviera la misma representación y resolver los conflictos por la vía diplomática.

Sin embargo, consideró que actualmente el organismo enfrenta un debilitamiento que impide contener confrontaciones armadas.

La presidenta lamentó que, más allá de diferencias ideológicas o políticas entre gobiernos, quienes terminan sufriendo las consecuencias de los conflictos son las poblaciones civiles.

“Al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil”, subrayó, al mencionar casos como bombardeos que afectan a niñas y niños en zonas de guerra.

En ese contexto, reiteró el llamado de México a privilegiar siempre la solución pacífica de los conflictos y a evitar las guerras.

Ante la pregunta sobre la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de que el mundo “necesite un libertador”, Sheinbaum rechazó esa visión y sostuvo que la solución no depende de una persona, sino del respeto al derecho internacional.

“No es un libertador, no, una persona no. Es el respeto a la autodeterminación”, afirmó.

Recordó que este principio no sólo está consagrado en la Constitución mexicana, sino también en la Carta de Naciones Unidas.

Señaló que, aun en casos de violaciones a derechos humanos, las soluciones deben encontrarse en el marco multilateral y no mediante invasiones o guerras.

“Si hay un país donde hay violación a los derechos humanos, es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras”, enfatizó.

Cuestionada sobre la viabilidad de realizar eventos deportivos internacionales en países en conflicto, la mandataria consideró que el objetivo de competencias como los mundiales o los Juegos Olímpicos es fomentar la paz y la comunicación entre los pueblos.

Indicó que, más allá de los intereses comerciales asociados a estos eventos, el espíritu central debe ser enaltecer la relación pacífica entre naciones.

Sheinbaum aseguró que la posición mexicana ha sido históricamente clara: respeto a la autodeterminación, no intervención y solución pacífica de controversias, principios que forman parte de la tradición diplomática del país.