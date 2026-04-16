Sheinbaum desmiente espiral inflacionaria

abril 16, 2026

“La inflación está contenida”, reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación en México no se encuentra por encima de los niveles registrados en años anteriores, y está contenida.

Destacó que el comportamiento actual se mantiene dentro del rango observado en las últimas dos décadas, pese a un entorno internacional adverso.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que, incluso con el reciente encarecimiento de combustibles derivado de tensiones en Medio Oriente —particularmente por la situación en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz—, el impacto en México ha sido contenido.

“No está por encima de otros años”, enfatizó.

Sheinbaum recordó que en 2017 y especialmente en 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, la inflación alcanzó niveles más altos que los actuales, lo que demuestra —según dijo— que el país enfrenta el fenómeno con mayor estabilidad.

En ese sentido, explicó que el ligero incremento registrado entre 2025 y 2026 no representa un deterioro estructural de la economía, sino variaciones acotadas dentro de un comportamiento histórico.

La presidenta atribuyó esta estabilidad a la estrategia del gobierno federal, que ha intervenido en sectores clave para evitar aumentos abruptos en precios, especialmente en combustibles.

Detalló que, mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se ha subsidiado el precio de las gasolinas, evitando que:

• La gasolina magna supere los 31 o 32 pesos por litro • El diésel alcance hasta 35 pesos por litro

Actualmente, el precio promedio se mantiene por debajo de esos niveles, lo que ha contribuido a contener presiones inflacionarias.

A pesar del control general, Sheinbaum reconoció que algunos productos agrícolas, como el jitomate, la papa y la cebolla, han registrado incrementos recientes, lo que explica el repunte observado en marzo.

Ante ello, el gobierno ya trabaja en acuerdos directos entre productores y comercializadores para evitar distorsiones en precios, especialmente en casos donde existen diferencias excesivas entre puntos de venta.

Por su parte, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó que la canasta básica del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) se mantiene por debajo de la meta de 910 pesos, con un promedio actual de 844 pesos, lo que refuerza —según el gobierno— la idea de que el impacto inflacionario está bajo control.