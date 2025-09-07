Sheinbaum reitera compromiso para recuperar Altos Hornos de México y hacer justicia a trabajadores

septiembre 7, 2025

Ante 15 mil asistentes, insiste en que se rescatarán todos los restos de mineros de Pasta de Conchos

Anuncia inversión de 650 mdp para producción de carne de alta calidad

Carlos Guzmán | Enviado, Saltillo, Coahuila.- En su primer evento de este domingo de su gira #LaTransformaciónAvanza donde lleva su Primer Informe de Gobierno a todos los estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Saltillo, Coahuila, una inversión de cerca de 650 millones de pesos como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad. La estrategia contempla la entrega de créditos para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne en la entidad.

“En total para el estado de Coahuila son alrededor de 650 millones de pesos. Y lo vamos a lograr juntos. Les dije que estábamos muy interesados en apoyar al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas de ganado, que es quien más sufre”, afirmó durante su gira nacional de rendición de cuentas.

La inversión se suma a los 700 mdp destinados a Durango y los 831 mdp en Sonora, con el objetivo de consolidar a México como un país productor de carne de alta calidad en el norte de la República.

En su mensaje, Sheinbaum refrendó su compromiso de garantizar justicia a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y de impulsar la recuperación de la industria siderúrgica en la región. También recordó que el Gobierno de México continuará la búsqueda de los mineros en Pasta de Conchos: “No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero. Es un gobierno que promueve la justicia”.

Asimismo, informó que 934 mil 768 personas en Coahuila reciben de manera directa apoyos de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 16 mil 403 mdp. Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, familias con acceso a leche subsidiada y productores agrícolas.

La mandataria detalló también que se prevé la construcción de 11 mil viviendas por parte de la Conavi y 40 mil más a través del Infonavit, además de la reestructuración de créditos impagables en beneficio de más de 347 mil familias.

Sheinbaum adelantó que el próximo martes se dará el banderazo de salida al Tren Saltillo–Nuevo Laredo, y destacó obras como la tecnificación del Distrito de Riego 017, la edificación de preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Para finalizar y previo al discurso de la jefa del Estado Mexicano, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció a la Presidenta por la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad y resaltó que, gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, se han logrado detenciones relevantes en la entidad.