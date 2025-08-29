Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración del Mundial a niña

agosto 29, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que planea ceder el boleto que recibió de la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026 a una niña aficionada al futbol. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que busca que una joven que no tenga la posibilidad de asistir al Estadio Azteca pueda vivir la experiencia del arranque del torneo más importante del balompié.

Sheinbaum relató que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó el boleto número 001 para la inauguración que se celebrará en la Ciudad de México. Sin embargo, expresó que prefiere regalarlo a una niña que comparta la pasión por el deporte y que no cuente con la oportunidad de estar presente en un evento de esta magnitud.

“La inauguración en el Azteca del Mundial, ya falta poco. Sí me dio un boleto el dirigente de la FIFA, el 001, pienso dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol y que no tenga oportunidad de asistir al Estadio”, indicó la presidenta.

En la misma conferencia, Sheinbaum destacó que la Copa del Mundo es vista por millones de personas en todo el planeta y subrayó que México tendrá el honor de ser sede por tercera ocasión. Asimismo, adelantó que la próxima semana se anunciarán los preparativos que se realizan en la capital, entre ellos la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para que la población disfrute de los partidos de manera gratuita.

El encuentro entre la presidenta y Gianni Infantino tuvo lugar la noche anterior en Palacio Nacional. Durante la reunión, Sheinbaum sostuvo la Copa del Mundo y recibió el boleto simbólico para el encuentro inaugural. A través de sus redes sociales, destacó la relevancia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, sea parte de la máxima fiesta deportiva.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, escribió la mandataria en su cuenta de X.