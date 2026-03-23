Sheinbaum reconoce urgencia de fortalecer el sistema penal acusatorio en México

marzo 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el sistema penal acusatorio vigente en México desde 2015, requiere fortalecerse, particularmente en materia de investigación e inteligencia, para lograr detenciones efectivas de presuntos delincuentes.

“México tiene un nuevo sistema penal acusatorio desde el 2015, este sistema penal acusatorio cambió por completo la visión del pasado, tiene sus pros y desde mi punto de vista también requiere mejorarse. Eso significa que tiene que fortalecerse la inteligencia y la investigación para hacer órdenes de aprehensión, que es justamente lo que nosotros estamos fortaleciendo con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública”, señaló.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que el modelo actual cambió por completo la lógica de procuración de justicia respecto al pasado, al establecer que las detenciones deben estar sustentadas en pruebas y en investigaciones formales.

“Para detener a un presunto delincuente tiene que haber pruebas”, reiteró, al explicar que las autoridades no pueden proceder únicamente con el señalamiento directo de una víctima si no existe una carpeta de investigación previa.

Sheinbaum ejemplificó que, ante un señalamiento de robo, un policía no puede detener a una persona sin que previamente se haya presentado una denuncia ante la fiscalía correspondiente y se hayan recabado elementos que acrediten la probable responsabilidad.

La presidenta planteó que uno de los principales retos en materia de seguridad no radica exclusivamente en las corporaciones policiales, sino en el propio diseño del sistema penal acusatorio, que exige mayores capacidades técnicas para integrar casos sólidos.

En este contexto, anunció el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, como eje central de su estrategia para mejorar la eficacia en la persecución del delito.

“Lo que se necesita es más investigación e inteligencia”, enfatizó.

Sheinbaum también hizo una evaluación del desarrollo del sistema en los últimos años.

Señaló que entre 2015 y 2018 hubo un rezago en su implementación, mientras que de 2018 a 2024 se registraron avances, aunque insistió en que su administración pondrá un énfasis especial en perfeccionarlo.