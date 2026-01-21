Sheinbaum desmiente denuncia contra embajadora saliente de México en Inglaterra

enero 21, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan investigaciones o denuncias vigentes contra Josefa González Blanco Ortiz Mena, embajadora saliente de México en el Reino Unido, luego de que se diera a conocer que durante su gestión se acumularon al menos 16 quejas de trabajadores por presunto hostigamiento laboral, malos manejos de recursos y un supuesto deterioro en la relación bilateral.

Cuestionada directamente sobre si la diplomática deja la representación mexicana debido a los señalamientos en su contra, la mandataria fue enfática al asegurar que no existe ninguna investigación en curso ni denuncia formal presentada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores u otra instancia.

“No hay ninguna, en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo. Ninguna denuncia presentada”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta reconoció que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se revisaron algunos señalamientos relacionados con la embajada en el Reino Unido; sin embargo, subrayó que éstos no derivaron en responsabilidades.

“Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes”, explicó.

Sheinbaum defendió el desempeño de González Blanco al frente de la representación diplomática y aseguró que cumplió adecuadamente con su labor.

“Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, bueno, en Reino Unido”, sostuvo.

Durante la misma intervención, la presidenta también fue cuestionada sobre las razones para designar a Francisco Garduño como director de los Centros de Formación del Trabajo, un nombramiento que ha generado críticas por parte de la oposición.

Sheinbaum justificó la decisión al señalar que Garduño cuenta con una amplia trayectoria profesional y formación académica, además de que ya no enfrenta ningún proceso legal.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derechos, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo”, puntualizó.

Añadió que el nombramiento fue resultado de un análisis de distintos perfiles y que la decisión se tomó de manera colegiada.

“Se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración. Es polémico porque la oposición siempre va a decir que sí, pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico”, señaló, al tiempo que indicó que la determinación se acordó junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.