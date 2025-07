Sheinbaum deslinda a Adán Augusto de vínculos con Bermúdez Requena y “La Barredora”

julio 21, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México

Claudia Sheinbaum, se deslindó de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, ante los señalamientos que lo vinculan con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Cuestionada sobre si ha tratado este tema con López Hernández, la jefa del Estado Mexicano confirmó que sostuvo una reunión con él en Palacio Nacional, pero aclaró que se trató exclusivamente de asuntos legislativos, junto con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“Yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia”, dijo.

“Esta persona (Hernán Bermúdez) que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigada y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos, donde por ejemplo, García Luna fue detenido en Estados Unidos”. Abundó.

La primera mandataria de la nación abundó que su gobierno no encubrirá a nadie, sin importar su militancia política o cercanía con figuras del oficialismo:

“Aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces, no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma, lo tiene que seguir la investigación.

“Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el hinchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre”, declaró.

Sheinbaum hizo hincapié en que su administración no tolerará ni protección ni impunidad, pero también advirtió que no se prestarán al linchamiento mediático:

“Así como no debe cubrirse absolutamente a nadie si hay indicios de vínculo con la delincuencia o algún acto de corrupción, de la misma manera no estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y debe actuar la autoridad”.

Respecto a López Hernández, recordó que él ya fijó su posición públicamente y se mostró dispuesto a colaborar con la autoridad si es requerido.

“Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción”, insistió Sheinbaum.