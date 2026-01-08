Sheinbaum celebra mejora de situación financiera de Pemex

enero 8, 2026

Reirera qué adeudos a proveedores se les pagarán en tiempo y forma

Carlos Guzmán | Enviado, Cuernavaca.- La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa un momento positivo, al destacar que durante 2025 la empresa mejoró su calificación crediticia con todas las agencias evaluadoras, además de registrar avances significativos en el manejo de su deuda y en el fortalecimiento de su operación productiva.

Durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre las deudas con proveedores, la mandataria subrayó que el desempeño financiero de Pemex ha sido reconocido a nivel internacional, particularmente por el trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la administración de la deuda.

“Lo primero es que Pemex este 2025 subió su calificación por todas las calificadoras, y eso es muy importante”, afirmó Sheinbaum, al señalar que Hacienda ha respaldado a la empresa mediante distintos instrumentos financieros, un trabajo que incluso ha sido reconocido con premios internacionales por su profesionalismo, creatividad y transparencia.

La presidenta explicó que, para atender de manera específica la deuda con proveedores y garantizar la inversión de Pemex durante 2025, se diseñó un instrumento financiero especial, mediante el cual la empresa cubrirá estos compromisos con su propio presupuesto, sin poner en riesgo su planeación financiera.

Detalló que este mecanismo fue estructurado con la participación de Banobras y Nacional Financiera (Nafin), bajo la coordinación directa de la Secretaría de Hacienda y con una revisión estricta y permanente.

De acuerdo con Sheinbaum, Pemex debe ir cubriendo los montos correspondientes, los cuales están plenamente contemplados y garantizados dentro de su planeación financiera.

“Fue un trabajo muy minucioso, con reuniones permanentes, una o dos veces por semana, para darle el impulso que Pemex requiere”, indicó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que 2026 será un año clave para Pemex, con avances relevantes en distintas áreas estratégicas, como la producción de petróleo y gas, así como en el proceso de transformación industrial.

En el caso de la refinación, destacó que Pemex ya produce alrededor del 80 por ciento del consumo nacional de combustibles, además de los progresos en el sector petroquímico.

“Pemex va muy bien, va trabajando muy bien. Son acciones que se realizaron con todo el marco necesario y supervisadas por la Secretaría de Hacienda”, concluyó la presidenta, reafirmando la solidez del rumbo financiero y operativo de la empresa petrolera del Estado.