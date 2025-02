Sheinbaum califica de “aberrante y ofensiva” actual impartición de justicia en México

febrero 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “La corrupción en el Poder Judicial es aberrante y ofensiva”.

Así respondio este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum luego del traslado de 29 líderes de los Cárteles del narco mexicanos a Estados Unidos, al tiempo que destacó el acierto del pueblo mexicano al decidir una reforma profunda en esa institución.

Sobre el primer tema, la jefa del Poder Ejecutivo federal manifestó que los detalles completos de la operación serán difundidos por el Gabinete de Seguridad, en el contexto de la reciente entrega de 29 capos del narco, entre los cuales se encuentra Rafael Caro Quintero.

Horas después de la entrega –realizada tras el traslado de 29 cabecillas del narcotráfico– la presidenta subrayó que la corrupción en el sistema judicial es inaceptable y felicitó a la ciudadanía por impulsar cambios radicales. Entre los detenidos se encontraba “el narco de narcos”, así como figuras como “El Viceroy”, hermano de “El Señor de los Cielos”, “El Güerito”, jefe de seguridad de “El Chapito”, y varios integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, además de miembros de Nueva Generación y Los Zetas; solo se registró la detención de un presunto delincuente vinculado con “El Mayo” Zambada.

Un programa difundido a través de YouTube la noche anterior sugería que el operativo se llevó a cabo ante el riesgo inminente de que ciertos jueces liberaran entre 12 y 15 de estos detenidos, lo que habría complicado las negociaciones con Estados Unidos en materia arancelaria.

El Gobierno de México confirmó que los 29 presuntos narcotraficantes fueron trasladados desde ocho penales de máxima seguridad hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para posteriormente ser enviados a ocho estados de Estados Unidos, donde enfrentarán cargos relacionados con narcotráfico.

En detalle, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” y ex-cabeza del Cártel de Juárez, fueron enviados a la Corte de Nueva York. José Ángel N, conocido como “El Güerito” y líder de “Los Chimales” –brazo armado de Los Chapitos–, junto con Norberto “N” alias “Socialitos”, operador financiero vinculado a los Beltrán Leyva, fueron trasladados a la Corte de Chicago, Illinois.

Hacia la Corte de Houston, Texas, se dirigieron Evaristo “N”, alias “El Vaquero”, lugarteniente del Cártel del Golfo, y José Alberto “N”, alias “La Kena”, líder de “Los Ciclones”, escisión del mismo cártel; además, Alder Alfonso “N”, buscado por el homicidio del oficial Ned Byrd en Carolina del Norte, fue trasladado a ese estado.

Tres cabecillas de Los Zetas –Lucio “H” alias “Z-100”, Ramiro “N” alias “El Rama” y “Alfa Metro” (Miguel Ángel “N”)–, junto a dos miembros de Los Beltrán Leyva –José Rodolfo “V” alias “Gato” y Norberto “V” alias “Socialitos”– fueron enviados para comparecer ante la Corte de McKinney, Texas.

Por otra parte, cinco integrantes del Cártel de Sinaloa y uno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron remitidos a Phoenix, Arizona. En esta lista se encuentran figuras como José Bibiano, alias “El Durango”, jefe de plaza de Los Chapitos en Altar, Sonora; Héctor Eduardo “N”, líder de “Los Rusos” y fundador de “Los Infantes”; Inés Enrique “N”, alias “El Kiki Torres”, responsable de la seguridad de “El Mayo” Zambada; José Guadalupe “N”, alias “Lupe Tapia”, lugarteniente del cártel; Jesús Humberto “N”, alias “El Chubeto”, fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”; y Andrew Clark, alias “El Dictador”, enlace logístico entre el CJNG y el Cártel del Pacífico.

En San Antonio, Texas, se trasladaron Jesús Alberto “N” alias “Z-13”, lugarteniente de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas; Luis Gerardo “N” alias “El Tío”, miembro de “Los Aztecas” –brazo de “La Línea”, hoy conocida como “La Empresa” en Chihuahua–; y “La Bola” (Carlos Alberto “N”), cabeza del cártel del Noreste. En Washington, D.C. se presentaron tres Zetas: Miguel Ángel “N”, alias “Zeta-40”, Oscar Omar “N”, alias “Zeta-42” –ambos reconocidos fundadores en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, y “El Chicles” (Alfredo “N”), cabecilla regional. Además, en la capital estadounidense comparecieron Erick “N” alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”; Carlos “N”, operativo del CJNG; Rodolfo “N”, alias “Nito”, jefe de plaza de Los Beltrán Leyva en Nuevo León; y Antonio “N”, o “Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y principal operador financiero del CJNG.

Finalmente, a White Plains, Nueva York, fueron enviados José Jesús “N”, alias “Chango”, fundador y líder de “La Familia Michoacana”, e Itiel “N”, alias “Compa Playa”, operador financiero y líder regional del CJNG en Oaxaca y Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que, como parte de los acuerdos de cooperación internacional, el Gobierno de México efectuó estos traslados desde diversos centros penitenciarios: el No. 1 Altiplano (11 detenidos), No. 4 Noroeste en Nayarit (2), No. 8 Nor-poniente en Sinaloa (1), No. 11 CPS en Sonora (2), No. 12 CPS en Guanajuato (3), No. 13 CPS en Oaxaca (3), No. 15 CPS en Chiapas (1) y No. 17 CPS en Michoacán, además de reclusos en la CDMX, Guerrero y uno en arraigo domiciliario.

Expertos en materia de seguridad consideran que la entrega de los 29 capos a Estados Unidos representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. El doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la UNAM, destacó que es positivo ver a un gobierno actuando con contundencia contra los cabecillas del crimen, aunque precisó que la imposición de aranceles y la reunión entre el Gabinete de Seguridad y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, influyeron en la decisión. De forma similar, el doctor Fernando Jiménez, catedrático del Colegio de Jalisco, interpretó el operativo como “un guiño a Estados Unidos” o la respuesta a demandas que se venían negociando desde hace días, culminando en una acción simbólica.

Cabe recordar que dicha operación de extraditar a los cabecillas del narco mexicano, se enmarca en una estrategia de cooperación internacional, refuerza el compromiso del Gobierno mexicano en combatir el narcotráfico y la corrupción en las instituciones estatales.