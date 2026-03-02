Sheinbaum agradece incremento a 80% de su popularidad tras operativo contra El Mencho

marzo 2, 2026

Tres encuestas le dan el mejor porcentaje de aceptación e lo que va de su sexenio

Carlos Guzmán | Corresponde CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuenta con amplio respaldo ciudadano, de acuerdo con diversas encuestas publicadas en días recientes.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre los resultados del despliegue de seguridad y su impacto en la opinión pública.

En respuesta, citó sondeos difundidos por SDP Noticias, El Financiero y la casa encuestadora Las Heras Demotecnia.

“Está la encuesta de Las Heras, la encuesta de SDP, hoy sale una encuesta en El Financiero que prácticamente 80 por ciento de la población está de acuerdo con el operativo. Hay diferencia, la mayoría piensa que va a ayudar a la seguridad, hay otros que tienen sus dudas, pero el 80 por ciento de la gente está de acuerdo”, afirmó.

Ante la pregunta de si su nivel de aprobación se ha modificado tras el operativo, Sheinbaum respondió que también se reporta un incremento en su respaldo ciudadano.