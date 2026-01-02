Presenta Sergio Ramos oferta formal para convertirse en el dueño del Sevilla

enero 2, 2026

El famoso defensa central español Sergio Ramos habría presentado una oferta formal, con la intención de comprar al club Sevilla donde debutó como futbolista profesional.

De acuerdo con reportes de diferentes medios en España, Sergio Ramos ya habría lanzado una oferta formal para comprar al Sevilla.

Sin embargo, la oferta no sería solamente del futbolista español, este estaría acompañado de un proyecto importante con inversores muy potentes y gente del mundo del futbol.

Se dice que la finalidad de comprar al Sevilla, es que Sergio Ramos quiere poner al equipo español en lo más alto a nivel económico, institucional y deportivo, siendo un proyecto que promete.

De momento, no se sabe nada más, pero se espera que en los siguientes días se pueda dar a conocer más información de la posible compra del equipo.

Con apenas 18 años, Sergio Ramos no era una promesa, era una realidad. Se adueñó de la banda derecha con una personalidad arrolladora, mostrando una capacidad para defender y atacar que no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para el Real Madrid de los ‘Galácticos’.

Su rendimiento fue tan espectacular que en su segunda temporada ya era un fijo, disputando 41 partidos como titular. Sin embargo, el cuento de hadas terminó de la peor manera posible en el verano de 2005, cuando se marcó al equipo blanco.

Dieciocho años después, tras una carrera legendaria en el Real Madrid y un paso discreto por el PSG, el hijo pródigo volvió a casa. En septiembre de 2023, con 37 años, Sergio Ramos rechazó ofertas millonarias para cumplir su “sueño” y saldar una “deuda” con su abuelo.

Ahora, el jugador podría regresar al Sevilla de una manera diferente y aunque se especula con un posible retiro, desde El Chiringuito, aseguran que la idea de Sergio Ramos es seguir jugando.