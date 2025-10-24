SEDENA y Marina mantienen estado de fuerza en estados afectados por contingencia climática

octubre 24, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) informaron sobre los avances en las labores de auxilio y recuperación implementadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, tras las severas afectaciones ocasionadas por las lluvias de las últimas semanas.

Durante la conferencia de prensa encabezada por lá presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que se está realizando una redefinición del despliegue operativo con el objetivo de canalizar personal y maquinaria de las zonas con avances significativos hacia aquellas donde aún se requiere mayor apoyo.

El funcionario anunció que Hidalgo será reforzado con maquinaria pesada proveniente del agrupamiento de ingenieros y del Campo Militar Número 1, ante la persistencia de comunidades incomunicadas.

Del 9 al 23 de octubre, las fuerzas armadas han logrado evacuar a 431 personas mediante puentes aéreos instalados en Hidalgo, Veracruz y Puebla, además de efectuar 844 operaciones aéreas para el traslado de insumos y apoyo humanitario.

En total, se han entregado 307 mil 141 despensas, 619 mil 486 litros de agua embotellada y 560 mil 200 litros de agua potable distribuidos en comunidades afectadas.

En la fase de recuperación, Sedena ha desasolvado 5 mil 373 viviendas y retirado 465 mil 385 metros cúbicos de piedras y tierra en los cinco estados.

Respecto a la distribución de apoyos, Trevilla informó que ya concluyó la entrega de despensas de emergencia en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla, y comenzó la entrega de despensas basadas en los censos realizados por la Secretaría del Bienestar.

El estado de Hidalgo sigue pendiente debido a la situación de incomunicación de algunas comunidades, aunque se prevé iniciar la entrega la próxima semana.

En cuanto a cifras específicas:

• En San Luis Potosí, se han entregado 2 mil 388 despensas de un total programado de 9 mil 985, cuya distribución concluirá el 26 de octubre. • En Querétaro, se repartieron 1 mil 731 despensas en tres puntos de distribución. • En Poza Rica, Veracruz, se entregaron 5 mil 844 despensas de un total de 7 mil 241 programadas. • En Puebla, se distribuyeron 1 mil 120 despensas en ocho puntos de atención.

El general Trevilla subrayó que, desde el inicio de la aplicación del Plan DN-III-E, ninguna comunidad ha quedado sin recibir alimentos, agua o medicamentos básicos.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del personal de generales, jefes, oficiales y principalmente de la tropa del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes —dijo— “han sostenido un trabajo intenso y desgastante en beneficio de la población afectada”.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, informó que el Plan Marina continúa con un despliegue de 4 mil 900 elementos, apoyados con 112 vehículos, 117 máquinas, 8 aviones, 11 helicópteros, 7 buques, 20 embarcaciones menores, 6 cocinas móviles y 9 plantas potabilizadoras.

Hasta el momento, la Semar ha realizado 438 operaciones aéreas, auxiliado a 13 mil 744 personas y proporcionado 19 mil 514 atenciones médicas.

Además, se han retirado 49 mil 165 metros cúbicos de basura, lodo y escombros, repartido 31 mil 456 despensas, 49 mil 450 raciones calientes y 206 mil 362 litros de agua potable.

En el estado de Veracruz, las labores de limpieza reportan un avance significativo, con Poza Rica al 83%, Álamo al 80%, El Higo al 75% y Tempoal al 93%, por lo que se prevé concluir esta fase en los próximos días para dar inicio a la etapa de reconstrucción.

El almirante Morales destacó que la Marina ha establecido 70 centros de acopio en mandos navales de todo el país, donde se han reunido más de 30 mil despensas y 116 toneladas de víveres a granel, provenientes de la propia institución, gobiernos estatales y donaciones ciudadanas.

Agradeció la solidaridad de la población, al precisar que “también se han recibido siete mil piezas de artículos de limpieza, higiene y alimentos para mascotas, las cuales están siendo armadas en paquetes para su entrega a las familias afectadas”.

En cuanto a la programación de distribución, informó que en Veracruz se entregarán 8 mil 295 despensas el 24 de octubre, 4 mil 443 el día 25 y 7 mil 41 el 26 de octubre, para un total de 26 mil despensas, de las cuales 20 mil aún están pendientes por entregar.

“Ya concluimos la entrega en El Higo y seguimos trabajando en Tempoal y Álamo”, puntualizó.