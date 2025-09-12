Sheinbaum desmiente participación de agentes de la DEA en operaciones conjuntas con SEDENA contra el CO

septiembre 12, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de varias horas de especulaciones, este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como “falsa” la información difundida por la agencia Reuters sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operaciones del Ejército Mexicano contra capos del narcotráfico.

En su 238 Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la primera mandataria de la nación explicó que la colaboración con Estados Unidos se limita a la coordinación y el intercambio de información entre agencias, y no implica la presencia directa de personal estadounidense en territorio mexicano.

“Es falso lo que dice Reuters, falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército Mexicano en las operaciones, es absolutamente falso, no es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información, información que tiene Estados Unidos de sus agencias.

“Se comparte con las instituciones del Gabinete de Seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información se opera en México por los propios elementos de Defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o de la propia fiscalía, pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército Mexicano, eso es totalmente falso”, enfatizó.

La presidenta aclaró además que, aunque la CIA envió una solicitud de información sobre estas operaciones, no recibió respuesta formal.