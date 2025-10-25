Gobernadora y Secretario de Marina evalúan acciones conjuntas para la recuperación de municipios afectados por las inundaciones

>Rocío Nahle supervisó avances de limpieza y entrega de apoyos en Texcatepec.

Poza Rica, Ver., sábado 25 de octubre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García sostuvo una reunión de seguimiento y evaluación con el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a fin de conocer los avances de los trabajos realizados desde hace tres semanas, cuando inició la aplicación del Plan Marina, derivado de la contingencia provocada por la depresión tropical 90E.

Tras el encuentro, la mandataria reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina, que encabeza personalmente el almirante Morales Ángeles: “Muy agradecida con el respaldo de la institución y de sus elementos, con quienes nos coordinamos para mantener el puente aéreo, agilizar la limpieza en Poza Rica, Álamo, Tempoal, El Higo y todos los municipios afectados.”

La Gobernadora expresó también su gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo de las Fuerzas Armadas, que permanecen desplegadas en el territorio veracruzano desde el inicio de la contingencia. Informó que este sábado supervisó los avances de recuperación y entrega de apoyos en el municipio de Texcatepec, mientras que el Secretario de Marina acudió al municipio de Álamo.

Durante la reunión, el almirante Morales Ángeles informó que el Plan Marina continúa activo en el territorio veracruzano con un amplio despliegue de personal, maquinaria, vehículos, aeronaves, buques, embarcaciones, cocinas y plantas potabilizadoras, lo que ha permitido atender las necesidades más urgentes de la población.

Detalló que los trabajos de limpieza avanzan de manera significativa en Poza Rica, Álamo, El Higo, Ilamatlán, Tempoal, y otros municipios afectados, con la meta de concluir esta fase en los próximos días y dar paso a la etapa de evaluación y reconstrucción.