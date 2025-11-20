Destaca Sedena participación femenina en la Revolución Mexicana

noviembre 20, 2025

El General Secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, enfatizó que la alta investidura de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, “salda una deuda con las mujeres de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana y con todas aquellas que en el devenir nacional han luchado por sus derechos”.

En el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, el titular de Defensa reconoció la importancia del rol de la mujer en el acontecer nacional, “por ello, cumpliendo con las políticas de igualdad en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, hemos fortalecido su participación en diversas áreas, contando a la fecha con más de 42 mil mujeres que se encuentran en un plano de mismas oportunidades que los hombres.

El secretario destacó las etapas por las que pasó el Ejército Mexicano y dijo que a 115 años de distancia “hoy la Revolución Mexicana no solo resulta una página guardada en los libros de ni un recuerdo estéril en la memoria de los mexicanos. Es una llama que sigue ardiendo y que debemos alimentar con el esfuerzo de todas y todos los que queremos un mejor país”.

Dijo que los ideales por los que surgió aquella lucha armada permanece viva en la conciencia nacional “y nos recuerda quiénes somos y nos indica el rumbo hacia dónde dirigirnos. Habrá pasado más de un siglo, pero hoy más que nunca, conservando el legado revolucionario, las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro firme compromiso de seguir sirviendo a la patria, conscientes del irrenunciable deber, pero a la vez de la honrosa oportunidad que tenemos de servir al pueblo de México”.