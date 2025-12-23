Envía Sedena 150 militares más en Sinaloa

diciembre 23, 2025

La noche de este lunes, la Defensa informó que a las 19:00 horas 150 militares despegaron en un avión de carga desde la Base Aérea 1 de Santa Lucía, en el Estado de México con rumbo a la Base Aérea Militar Número 10 en Culiacán, Sinaloa.

“Estos efectivos se suman a los 180 integrantes de las Fuerzas Especiales que el pasado 20 de diciembre arribaron al estado de Sinaloa a fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la novena Zona Militar en esa entidad federativa”, detalló en comunicado.

Además, la dependencia federal refirió que las unidades que desplegará se sumarán a las actividades que realiza el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades de grupos delictivos en la región.

La Defensa indicó que los 150 militares enviados a Sinaloa participarán en actividades de disuasión, prevención y patrullajes a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes.

El sábado, la dependencia informó que 180 integrantes de las Fuerzas Especiales llegaron a la entidad alrededor de las 9 de la mañana.