Se refuerza seguridad en la zona norte, asegura la gobernadora Nahle 

agosto 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante los hechos de violencia que se han registrado en la zona norte del estado de Veracruz se ha reforzado la seguridad con el aumento de número de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), afirmó la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada, previo a la mesa de coordinación de seguridad que se llevó a cabo en Coatzintla, indicó que se revisará la situación que hay en los municipios como Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla.

“A eso venimos, el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum es invaluable, tenemos más elementos de Guardia Nacional, de Seguridad Pública, estamos trabajando con las dos fiscalías, la General de la República y la del Estado”.

Ante reporteros de la zona norte, aseveró que no se permitirá impunidad en los casos que se han suscitado en el área.

“Cero impunidad, esa es nuestra base”, señaló.

Nahle García destacó que la mesa de seguridad en Coatzintla se lleva a cabo, como se realiza en varios puntos de la entidad, de manera itinerante.

“Todos los días vemos el tema de seguridad, a veces en Xalapa, luego en Veracruz Puerto, a veces en el sur, a veces en el norte, hemos estado en Córdoba, Orizaba y es parte del trabajo”, finalizó.