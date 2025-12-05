Se debe analizar entrada de taxis de plataforma en Veracruz 

diciembre 5, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- No se descarta que se lleve a cabo un análisis para autorizar la operación de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales en Veracruz.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Igor Roji López dijo que se debe establecer una mesa de diálogo con los prestadores de servicios y las autoridades estatales.

«Te digo, hay que analizarlo, hay que estudiar las propuestas. En muchas partes del mundo hay Uber y de alguna manera hay que comenzar a platicar esas plataformas con los mismos prestadores de servicios que lo dan en el estado de Veracruz.»

El funcionario señaló que se deben abrir las puertas para dialogar y checar si se puede trabajar con estás plataformas.

«Hay muchas nuevas tecnologías que de alguna forma han ayudado muchísimo al turismo, sin embargo, es necesario regular y hay que hacer una mesa de diálogo, platicar con los prestadores de servicio que están actualmente y ver de qué manera se puede lograr.»