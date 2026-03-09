Se ampliará el WTC de Boca del Río, anuncia la gobernadora

marzo 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El World Trade Center (WTC) ya “quedó chico”, por lo que es necesario una ampliación al recinto, reconoció la gobernadora Rocío Nahle García.

En entrevista radiofónica, la mandataria indicó que se cuenta ya con un proyecto y con los terrenos necesarios para realizar estos trabajos de ampliación del recinto, luego de que durante el último año aumentó la llegada de eventos al estado.

“Vamos a ampliar el World Trade Center porque ya nos quedó chico, entonces tenemos muchísimos eventos del año pasado y este año muchísimos congresos nacionales que se están llevando a cabo en Veracruz”.

El crecimiento de los congresos y convenciones ha impactado la actividad económica en distintos sectores vinculados al turismo de reuniones, incluso algunos organizadores han advertido que el actual recinto resulta insuficiente para ciertos encuentros.

“Tenemos el terreno, nos faltaba un terreno de los que están enfrente, ya lo compramos, nos hicieron un gran proyecto, buscamos a un proyectista nacional de fama nacional”.

En ese sentido, dijo que en breve se lanzará la licitación de la obra por parte de gobierno del estado.

Asimismo, en Coatzacoalcos se prepara la licitación para la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) que dará servicio a la zona sur de Veracruz.

“Compramos un terreno que ya era una obra negra, ya estaba la obra negra en la colonia Petrolera donde vamos a hacer un C5 para Coatzacoalcos y parte de la zona sur”.