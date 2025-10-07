Sarampión se extiende y llega ya a 26 estados del país

octubre 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Salud informó que Aguascalientes y Colima se sumaron a la lista de entidades con casos confirmados de sarampión, por lo que actualmente solo seis estados del país permanecen libres de la enfermedad. La dependencia advirtió que el brote continúa en expansión y mantiene especial vigilancia en las regiones del norte y occidente de México.

De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico, el número total de personas contagiadas ascendió a 4 mil 849, mientras que las muertes llegaron a 22, tras confirmarse el fallecimiento de una persona en Chihuahua, entidad donde se detectaron los primeros casos del brote.

Los datos oficiales detallan que los menores de 0 a 4 años representan el grupo más afectado, con mil 210 contagios, seguidos de las personas de 25 a 34 años, que suman mil 110. Las autoridades sanitarias han reforzado campañas de vacunación y prevención en centros de salud y escuelas para contener la propagación.

En los últimos dos días, se notificaron 40 nuevos casos de sarampión en los estados de Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Colima y Querétaro, lo que evidencia una tendencia sostenida de transmisión en varias regiones del país.

Por número de contagios, Chihuahua se mantiene como el estado más afectado con 4 mil 364 casos, seguido de Sonora con 97, Guerrero con 62, Jalisco con 61, Michoacán con 58, Coahuila con 55 y Durango con 40.

Para terminar, la instancia que comanda David Kersenovich reiteró su llamado a la población para verificar su esquema de vacunación, particularmente el de niñas y niños menores de cinco años, y exhortó a acudir de inmediato a los servicios médicos ante la aparición de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o conjuntivitis.