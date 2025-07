Después de 13 años, Sheinbaum y Nahle logran el Hospital Materno Infantil de Coatza

julio 8, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Con una inversión superior a los 800 millones de pesos y tras casi 13 años de ser presentado en proyecto, el domingo pasado fue inaugurado, finalmente, el Hospital Materno Infantil del Puerto de Coatzacoalcos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle García.

Dicho nosocomio fue planeado en un principio como un hospital de alta especialidad, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con una inversión de mil millones de pesos, sin embargo, la primera piedra fue colocada hasta 2016, sin que fuera concluida, pues se quedó solo en un 30 por ciento de avance.

En el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares presuntamente fue inaugurado una parte del hospital pero nunca entró en funcionamiento por falta de energía eléctrica, agua potable y sistema de drenaje.

El exgobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se concluiría la obra y se equiparía con una inversión de 338 millones de pesos, que terminaron siendo 407 millones de pesos.

Fue durante la pandemia de Covid 19 cuando fue abierto temporalmente como hospital covid, pero cerrado tiempo después.

BRINDARÁ ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA PRINCIPALMENTE

Durante la inauguración, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que este hospital Materno Infantil garantizará desde el primer minuto de vida una atención de calidad a los niños de las familias más desprotegidas e indígenas.

“Que desde el primer minuto de vida tengan la atención igualitaria de cualquier niño o niña de la zona urbana, de cualquier niño o niña que pueda tener condiciones económicas más favorables. Eso es la Cuarta Transformación y el IMSS Bienestar es para que todos los mexicanos tengamos servicios de salud sin condiciones”. Rocío nahle, gobernadora de veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este hospital recién inaugurado permitirá dar atención no solo a la población de Coatzacoalcos y el sur de la entidad, sino también a parte de Oaxaca, pero sobre todo a las comunidades indígenas.

¿Cuál es la especialidad del nuevo Hospital de Coatza?

El Hospital Materno Infantil se puso en marcha, convirtiéndose en el primer hospital público especializado en la mujer y la niñez, que no excluye, no cobra y no discrimina.

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar manifestó que se requirió de una inversión superior a los 800 millones de pesos para contar con 140 camas, 14 consultorios, 5 quirófanos, un tomógrafo y una cartera de servicios de especialidad.

Los servicios que brindará a la población incluye, por supuesto Ginecología y Obstetricia, Sistema Especializado en Atención de Embarazo de Alto Riesgo, Neonatología, Clínica de Mama, Cirugía Pediátrica, Nutrición, Psicología, Laboratorio Clínico, Centro de Transfusión y Banco de Leche.

Además será el hospital de referencia de un total de 106 centros de salud del IMSS-Bienestar, de 9 hospitales generales y 8 hospitales comunitarios. Al momento se encuentran ya contratados 280 trabajadores de salud entre personal de enfermería, especialistas en cirugía general, ginecología, pediatría, anestesiología y radiología.

Asimismo, se dio a conocer que este nosocomio brindará atención a población de la zona fronteriza estatal entre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y a las zonas veracruzanas del Tatahuicapan, la Cuenca del Papaloapan, y hasta el Istmo de Tehuantepec.

Finalmente, se atenderá a una población de 1.5 millones de personas proveniente de 25 municipios.