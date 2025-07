Presidenta cumple compromiso de salud con el sur de Veracruz

julio 6, 2025

Yhadira Paredes

Coatzacoalcos, Ver.- El Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos significa el pago de una deuda pendiente con el sur de Veracruz y con la atención de calidad para quienes menos tienen, aseguró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que fue una promesa desde hace 10 años y que fungió como hospital Covid durante la pandemia.

La mandataria federal recordó que el Estado tiene la obligación de atender al que menos tiene de la mejor manera posible, lo mejor, dijo, para el que menos tiene, dignidad y justicia social combinados en este nosocomio.

“Es además un símbolo para las mujeres, niños, niñas que se va a atender como se merece, algunos que no nos quiere, que nos les gusta la Cuarta Transformación quieren que fracasemos en nuestro sistema de salud, no solo no vamos a fracasar, al contrario, les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México. Un verdadero sistema de salud que atienda al que menos tiene, con dignidad, con afecto y con profesionalismo.”

Y es que, reflexionó que son tres los sistemas de salud que operan en el país, el IMSS para trabajadores sobre todo del sector privado, el ISSSTE para los trabajadores del Estado y ahora, el IMSS Bienestar para atender a quienes no tienen seguridad social, cerca de la mitad de la población de México.

“El modelo atención no funcionó, el llamado Seguro Popular fue puro negocio, lo que ahora defendemos es el acceso al derecho a la salud del pueblo de México. Es justicia social, además estamos complementando la atención en centros de salud y hospitales en el programa Salud Casa por Casa”.

En ese sentido, refirió que se trata de enfermeras, enfermeros, médicos y médicas que van a visitar a los adultos mayores y personas con discapacidad, convirtiéndose en el programa más ambicioso de atención temprana a la salud no solo de México, si no del mundo.