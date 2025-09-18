Sala Regional ratifica: dirigente del PAN incurrió en violencia política contra las mujeres

septiembre 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que declaró fundada la obstaculización al ejercicio del cargo y la existencia de violencia política en razón de género cometida por integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz.

En sesión pública, la Sala Regional presentó el proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-649/2025 y JDC-650/2025, interpuestos por el encargado de la Tesorería, Roberto Martínez Archer y el presidente del Comité Directivo del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina.

Ambos impugnaron la resolución del TEV que determinó que la secretaria estatal de Movimiento Político de la Mujer, Montserrat Ortega fue víctima de violencia política y obstaculización para desempeñar su cargo.

En el proyecto se propuso acumular ambos juicios “al existir conexidad en la causa” y confirmar la resolución impugnada, al considerar que “el tribunal local emitió razones que permiten soportar su decisión, puesto que contrario a lo sostenido por los actores, de los hechos acreditados en el expediente se desprende que, a través de las decisiones atribuidas a los actores, sí existió una obstrucción al cargo de la denunciante”.

La Sala Regional coincidió con el TEV en que las acciones de los dirigentes panistas derivaron en “un trato diferenciado y discriminatorio hacia las posibilidades de la denunciante de hacer un buen trabajo al frente de un espacio de mujeres, aunado a una desigualdad salarial que como mujer percibe en comparación con un hombre de su misma jerarquía estatutaria”.

De acuerdo con el proyecto aprobado, “tal como lo sostuvo el tribunal local, sí se afectó a la denunciante de manera desproporcionada y, por tanto, se actualizó el elemento de género”.

El órgano jurisdiccional también señaló que no se advirtieron argumentos válidos para desvirtuar lo resuelto en Veracruz, “dado el contexto histórico de las mujeres como grupo vulnerable, en concatenación con el llamado de los partidos políticos a reconocer y prohibir la violencia contra las mujeres, ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres y fortalecer las áreas de género”.

Con esta resolución, se mantiene la amonestación a los dirigentes del PAN y se ordena su inscripción en el Catálogo Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, medida que busca inhibir este tipo de conductas al interior de los partidos políticos.