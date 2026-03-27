Revelan el dorsal que Álvaro Fidalgo usará con el Tri

marzo 26, 2026

A solo tres días del choque estelar entre México y Portugal, que servirá como marco para la reapertura del Estadio Banorte, se ha despejado una de las grandes incógnitas que rodeaban al mediocampista Álvaro Fidalgo: ¿qué número portará en su espalda como seleccionado nacional?

Aunque el actual jugador del Betis ya se entrena bajo las órdenes de Javier Aguirre, el “Maguito” tendrá que dejar de lado su emblemático número 8. Según reportes de TUDN, el reglamento no escrito de la Selección Mexicana otorga los dorsales por derecho de antigüedad, y el tradicional “8” pertenece actualmente a Charly Rodríguez, quien tiene prioridad sobre los nuevos rostros del vestidor.

El peso del número 19

Ante la falta de disponibilidad de su cifra habitual, se ha revelado que Fidalgo saltará a la cancha con el número 19. Se trata de un dorsal con una mística especial en el fútbol mexicano, pues fue el que Oribe Peralta inmortalizó durante el proceso mundialista de Brasil 2014, convirtiéndose en el gran referente ofensivo del Tri. Además de Oribe, otros jugadores destacados como Jaime Lozano y Jonny Magallón han portado el 19 en torneos internacionales de jerarquía.

Un ensayo de gala

El estreno de Álvaro Fidalgo con la camiseta verde no podría ocurrir en un mejor escenario. El partido contra el Portugal de Roberto Martínez será la prueba de fuego definitiva antes del arranque del Mundial en junio. Se espera que el exjugador del América arranque como titular, buscando adueñarse del mediocampo y demostrar que el 19 le sienta bien.

Cabe destacar que este número podría ser temporal, ya que dependiendo de las futuras listas y las bajas que se presenten, Álvaro podría reclamar un dígito más acorde a su posición. Por lo pronto, el sábado en el renovado Estadio Banorte, la afición estará atenta a cada toque de balón del nuevo “19” de México.