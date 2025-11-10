Sheinbaum llama al Tri a representar a Mexico con dignidad y pasión en el Mundial FIFA 2026

noviembre 10, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de aliento y orgullo nacional a la Selección Mexicana de Futbol y al director técnico Javier Aguirre, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al exhortarlos a representar con dignidad y pasión a México durante el torneo que el país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante la presentación oficial del Mundial 2026, celebrada en Los Pinos, Sheinbaum fue cuestionada sobre el mensaje que enviaría al equipo nacional frente a la responsabilidad que implica ser país anfitrión, luego del esfuerzo institucional desplegado en materia de infraestructura, logística y coordinación gubernamental.

“Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha, piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos”, respondió.

Sheinbaum Pardo destacó que los futbolistas portarán en cada partido la imagen y el espíritu del país ante el mundo:

“En la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando a un país. Entonces, la mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, subrayó.

El mensaje de la presidenta se dio en el marco de una ceremonia en la que también participaron representantes de la FIFA, encabezados por el director de la Oficina en México, Jürgen Mainka; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y la representante del Comité Organizador del Mundial, Gabriela Cuevas Barrón.