Presenta Sheinbaum el Mundial Social México 2026

noviembre 18, 2025

Busca dejar un legado duradero para las siguientes generaciones

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Mundial Social México 2026, un amplio programa de actividades que arrancará en enero con el objetivo de dejar un legado deportivo duradero, proyectar al mundo la riqueza cultural del país y mostrar que México es una nación trabajadora, justa y democrática.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el gobierno federal aprovechará la visibilidad internacional que traerá la Copa Mundial FIFA 2026 —que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá— para impulsar el deporte, recuperar espacios públicos y fortalecer la identidad cultural.

“Lo importante es que quede un legado deportivo… que después del mundial quede el amor por el deporte y que sigamos jugando futbol todas y todos”, afirmó Sheinbaum.

“Lo que van a ver es un país grandioso, con una herencia cultural enorme y con mexicanas y mexicanos trabajadores que construyen un México más justo, más libre y más democrático”.

La coordinadora general del proyecto para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, detalló el alcance del Mundial Social, diseñado para “poner a la gente al centro”.

El plan contempla:

• 177 Fiestas México 2026 en todo el país.

• 5 mil actividades culturales, turísticas y deportivas.

• Más de 250 rutas en la aplicación Conoce México.

• Tres Récord Guinness (imagen humana de una camiseta gigante, clase de futbol más grande y el mural de futbol más grande).

• 74 Mundialitos y copas para distintas edades y sectores.

• 1,483 actividades de salud y activación física.

• 4,208 canchas y espacios públicos rehabilitados.

• 10,631 murales de arte urbano en coordinación con IMJUVE.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que la app Conoce México permitirá a los 5.5 millones de visitantes esperados explorar más de 250 rutas turísticas.

Además, se realizará el festival gastronómico México de Mis Sabores, del 11 de junio al 19 de julio en Campo Marte y del 11 al 14 de junio en el Complejo Cultural Los Pinos.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, anunció que 5 mil jóvenes becarios participarán como embajadores en turismo, cultura y hospitalidad. El registro iniciará en abril.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que México llega al Mundial como “potencia cultural”.

Se intervendrán:

• 12 museos

• 46 zonas arqueológicas

Habrá exposiciones sobre el juego de pelota, visitas nocturnas y tres ediciones del festival Original en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó la Copa Escolar Nacional Vive Saludable, Juega Feliz, torneo que se realizará cada año a partir de 2026, cuya final será en el Estadio Olímpico Universitario.

Participarán miles de estudiantes de todo el país.

El titular de la Conade, Rommel Pacheco, anunció 74 Mundialitos y seis copas nacionales:

• Copa Conade

• Copa Paralímpica

• Copa Barrio

• Copa Edad de Oro

• Copa de trabajadoras y trabajadores

• Copa Escolar Nacional

La convocatoria se abrirá a finales de diciembre e inicios de enero.

El director del IMSS, Zoé Robledo, agregó nuevos torneos:

• Mundialito de Futsal Femenil (1,200 jugadoras)

• Futbol sin correr para mayores de 50 años

• Mundialito IMSS 21 para niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down

• Street Child World Cup con equipos de más de 20 países

La titular del DIF, María del Rocío García Pérez, anunció el programa “Que ruede el balón por la paz”, que incluirá:

• 377 escuelas de fútbol Rueda por la Paz

• 63 “Balones por la paz”

• 63 comentaristas comunitarios

• 266 murales

• Mundialito de los Derechos

• Campaña En familia metemos gol

• Concurso nacional de decoración de balones (convocatoria en febrero)

El secretario de Salud, David Kershenobich presentó a las mascotas Muuk’ (masa muscular ideal) y Toj Óol (salud ósea), que darán calentamientos previos a los partidos.

El director de INJUVE, Abraham Carro Toledo anunció la jornada nacional Cascaritas y dominadas, que incluirá 500 mil jóvenes, murales y tequios.

La secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz presentó la Copa FutboxMX, el primer torneo de futbol con robots en México; la convocatoria abre el 28 de noviembre.

El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que se habilitó una plataforma de venta en español y pesos mexicanos, además de un sistema de recolocación de boletos para combatir la reventa.

En 2026 se desplegará un Plan Integral de Atención a las Personas Consumidoras, que incluirá:

• monitoreo de publicidad,

• operativos contra abusos,

• módulos en aeropuertos, estaciones y estadios,

• herramienta “Quién es Quién en el Mundial”,

• Un número especial de atención.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que, con apoyo de los tres niveles de gobierno, se rehabilitarán más de 4 mil canchas y se impulsarán más de 10 mil 600 murales, para que el Mundial 2026 sea “una fiesta de colores, armonía y paz”.