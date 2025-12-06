Registros de inhabilitados en el SEA de Veracruz deben aplicarse en todo el país: Trijaev

diciembre 6, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), Leticia Aguilar Jiménez, afirmó que las inhabilitaciones que interponen los órganos internos de control de poderes públicos, ayuntamientos u organismos autónomos tienen vigencia y validez en todo el país.

En entrevista, comentó que todos los gobiernos, entes o potenciales empleadores deben verificar los sistemas estatales de personas sancionadas para corroborar que quienes buscan ocupar un cargo público no estén inhabilitados por los órganos internos de control donde laboraron previamente.

Al ser cuestionada por el caso de Joana Marlen Bautista, exadministradora del Poder Judicial, quien aparece en la Lista de Servidores Públicos Sancionados por Faltas Graves del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz, mencionó que su registro es vigente a nivel nacional.

Explicó que los poderes judiciales de los estados cuentan con un órgano interno que sanciona a las personas servidoras públicas que incurren en alguna falta, y que estos órganos son los responsables de alimentar las bases de datos de personas inhabilitadas.

Cuestionada sobre si las sanciones del Poder Judicial solo tendrían efecto dentro de ese poder, rechazó la posibilidad. Señaló que la sanción es general y aplica en todo el país.

“Lo que se debe verificar es la plataforma; es pública, puedes acceder y con que tú busques puedes corroborar los nombres. Es distinto (a las cartas de no inhabilitación de la Contraloría General). Creo que deberían buscar en las plataformas”, dijo al ser consultada sobre si bastaba con entregar una constancia expedida por otro poder público.

En noviembre se informó que Joana Marlen Bautista se incorporó al Gobierno de la Ciudad de México, en una cartera del Sistema de Transporte Metro. La noticia generó la difusión de información sobre su inhabilitación, y la propia exfuncionaria del Poder Judicial difundió documentos con los que buscó defenderse.

Sin embargo, su nombre aparece en la Lista de Servidores Públicos Sancionados por Faltas Graves del SEA de Veracruz, en la que se consigna que se encuentra inhabilitada para ejercer la función pública por 10 años.

Bautista difundió un amparo mediante el cual aseguró que no debía estar en el registro, pero su nombre permanece en el listado vigente hasta este 6 de diciembre de 2025.

La magistrada del Trijaev detalló que el SEA únicamente administra el registro, pero la base de datos se nutre de la información que suben los órganos estatales, en este caso el propio Poder Judicial.

“De acuerdo con la ley general, lo que hacen los entes es que cada uno tiene su órgano interno de control, y esos órganos internos alimentan la plataforma, no lo hace el SEA (…) Cada órgano interno tiene claves: municipios, órganos estatales, secretarías.

“Nosotros, en el sistema, hemos estado batallando porque no todos qu