TRIJAEV implementa Oficialía de Partes Digital y Sistema de Juicios en Línea

diciembre 17, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) puso en operación la Oficialía de Partes Digital, el sistema de notificaciones electrónicas y el Sistema de Juicios en Línea, como parte del proceso de modernización de sus servicios jurisdiccionales.

Para regular el uso, operación y funcionamiento de estas herramientas digitales, el Tribunal expidió los Lineamientos correspondientes, los cuales entraron en vigor este miércoles.

La Oficialía de Partes Digital permitirá a las personas usuarias presentar de manera remota promociones, escritos, recursos y documentos firmados electrónicamente, incluidos aquellos sujetos a plazos o términos procesales. Los documentos ingresados por esta vía tendrán plena validez jurídica y producirán los mismos efectos legales que los presentados de forma física, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la legislación aplicable y en los Lineamientos emitidos.

Para utilizar este servicio, será obligatorio contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) vigente, la cual funcionará como medio oficial de identificación y autenticación para acceder a los servicios electrónicos del TRIJAEV.

En cuanto a las notificaciones electrónicas, el Tribunal estableció que estas procederán únicamente en los juicios en los que las partes hayan optado expresamente por tramitar el procedimiento en línea, decisión que deberá manifestarse en el primer escrito o promoción presentada ante el órgano jurisdiccional. En los casos contrarios, las notificaciones se realizarán conforme a las modalidades ordinarias previstas en la legislación procesal.

Para el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas, las partes, sus representantes legales y las autoridades deberán registrarse previamente en la plataforma denominada “Tribunal Digital”.

Asimismo, el acceso y utilización del Sistema de Juicio en Línea requerirá que todas las partes, abogados, personas autorizadas y delegados realicen un registro previo en la plataforma electrónica del Tribunal, proporcionando información veraz y actualizada que permita validar su identidad y la legalidad de su intervención en los juicios contenciosos administrativos.

El sistema otorgará un único nombre de usuario y contraseña por cada parte en el Juicio en Línea, o en su caso al representante común, con excepción de la autoridad demandada, que podrá generar hasta tres usuarios. El acceso al expediente electrónico estará restringido exclusivamente a las partes y personas autorizadas que cuenten con credenciales válidas y se encuentren debidamente registradas en el sistema.