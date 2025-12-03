Es oficial: Avalan reforma a constitución para que Nahle pueda remover a fiscal en Veracruz

diciembre 3, 2025

Isabel Ortega
Xalapa, Ver.- En sesión vespertina, esta miércoles 3 de diciembre, el secretario general del Congreso de Veracruz, Domingo Bahena notificó al Pleno que 122 Ayuntamientos avalaron la reforma a la Constitución que faculta a la gobernadora Rocío Nahle García remover a la actual fiscal y presentar una nueva propuesta a los diputados localas.

En secretario de la Mesa Directiva, Alejandro Porras Marín dio lectura al listado de Ayuntamientos que enviaron sus actas de Cabildo, apoyando la reforma que se votó el martes 25 de noviembre.

El legislador aseguró que eran 122, no obstante, al dar lectura al listado mencionó 124, señaló que algunos remitieron sus actas de cabildo con la aprobación expresa y, en otros casos, se actualizó “la afirmativa ficta”.

La afirmativa ficta es una figura jurídica que establece que una solicitud presentada por un ciudadano a una autoridad se considera aprobada si la autoridad no responde dentro del plazo legal establecido. En el caso de las reformas a la constitución, el plazo legal es de 30 días, sin embargo, el diputado -aseguró- se validó al transcurrir una semana.

Al modificar los artículos 33 y 49, el próximo fiscal general del estado durará en el cargo cuatro años y tendrá posibilidad de ser ratificada o ratificado por un periodo similar. Ahora corresponderá a la gobernadora el remover del cargo a la actual fiscal y presentar una nueva propuesta.

Cabe hacer mención que no remitieron sus actas de Cabildo los municipios de Veracruz, Boca del Rio, Tuxpan, Orizaba y Tantoyuca, entre otros. Se incluyó Tlilapan que no tiene representante legal para dar fe de las sesiones de cabildo, ante la inhabilitación de la ahora exsíndica Jovita Cortés Guzmán.

Los ayuntamientos que remitieron su acta de cabildo a los que dio lectura el secretario de la mesa:

  1. Acatlán
  2. Acula
  3. Acultzingo
  4. Agua Dulce
  5. Alpatláhuac
  6. Alto Lucero
  7. Amatitlán
  8. Ángel R. Cabada
  9. Apazapan
  10. Astacinga
  11. Atlahuilco
  12. Atoyac
  13. Ayahualulco
  14. Banderilla
  15. Camerino Z. Mendoza
  16. Carlos A. Carrillo
  17. Catemaco
  18. Cazones de Herrera
  19. Cerro Azul
  20. Citlaltepetl
  21. Coatzintla
  22. Coatepec
  23. Coatzacoalcos
  24. Coacoatzintla
  25. Coetzalan
  26. Córdoba
  27. Cosamaloapan
  28. Coyutla
  29. Cuichapa
  30. Chacaltianguis
  31. Chalma
  32. Chiconquiaco
  33. Chicontepec
  34. Chinameca
  35. Chinampa de Gorostiza
  36. Chocaman
  37. Chontla
  38. El Higo
  39. Emiliano Zapata
  40. Espinal
  41. Gutiérrez Zamora
  42. Hidalgotitlán
  43. Huatusco
  44. Hueyapan de Ocampo
  45. Isla
  46. Ixhuatlán del Café
  47. Ixhuatlán del Sureste
  48. Ixhuatlán (de Madero)
  49. Ixhuatlancillo
  50. Ixtaczoquitlán
  51. Ixmatlahuacan
  52. Jesús Carranza
  53. Jilotepec
  54. José Azueta
  55. Juan Rodríguez Clara
  56. Juchique de Ferrer
  57. La Perla
  58. Las Choapas
  59. Las Minas
  60. Los Reyes
  61. Magdalena
  62. Mecatlán
  63. Medellín de Bravo
  64. Miahuatlán
  65. Minatitlán
  66. Mixtla de Altamirano
  67. Naolinco
  68. Naranjal
  69. Naranjos Amatlán
  70. Nogales
  71. Omealca
  72. Otatitlán
  73. Oteapan
  74. Ozuluama
  75. Pánuco
  76. Papantla
  77. Paso de Ovejas
  78. Platón Sánchez
  79. Playa Vicente
  80. Poza Rica de Hidalgo
  81. Pueblo Viejo
  82. Rafael Delgado
  83. Rafael Lucio
  84. Saltabarranca
  85. San Andrés Tuxtla
  86. San Juan Evangelista
  87. San Rafael
  88. Santiago Sochiapan
  89. Santiago Tuxtla
  90. Sochiapa
  91. Soconusco
  92. Soledad Atzompa
  93. Tamalín
  94. Tancoco
  95. Tantima
  96. Tecolutla
  97. Tenampa
  98. Teocelo
  99. Tepatlaxco
  100. Tepetlán
  101. Tequila
  102. Texcatepec
  103. Tierra Blanca
  104. Tihuatlán
  105. Tlachichilco
  106. Tlacojalpan
  107. Tlacotalpan
  108. Tlacotepec de Mejía
  109. Tlalnelhuayocan
  110. Tlapacoyan
  111. Tlaquilpa
  112. Tlilapan
  113. Tomatlán
  114. Tonayán
  115. Totutla
  116. Tuxtilla
  117. Úrsulo Galván
  118. Vega de la Torre
  119. Xalapa
  120. Xoxocotla
  121. Zacualpan
  122. Zaragoza
  123. Zongolica
  124. Zontecomatlán
