Es oficial: Avalan reforma a constitución para que Nahle pueda remover a fiscal en Veracruz

diciembre 3, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- En sesión vespertina, esta miércoles 3 de diciembre, el secretario general del Congreso de Veracruz, Domingo Bahena notificó al Pleno que 122 Ayuntamientos avalaron la reforma a la Constitución que faculta a la gobernadora Rocío Nahle García remover a la actual fiscal y presentar una nueva propuesta a los diputados localas.

En secretario de la Mesa Directiva, Alejandro Porras Marín dio lectura al listado de Ayuntamientos que enviaron sus actas de Cabildo, apoyando la reforma que se votó el martes 25 de noviembre.

El legislador aseguró que eran 122, no obstante, al dar lectura al listado mencionó 124, señaló que algunos remitieron sus actas de cabildo con la aprobación expresa y, en otros casos, se actualizó “la afirmativa ficta”.

La afirmativa ficta es una figura jurídica que establece que una solicitud presentada por un ciudadano a una autoridad se considera aprobada si la autoridad no responde dentro del plazo legal establecido. En el caso de las reformas a la constitución, el plazo legal es de 30 días, sin embargo, el diputado -aseguró- se validó al transcurrir una semana.

Al modificar los artículos 33 y 49, el próximo fiscal general del estado durará en el cargo cuatro años y tendrá posibilidad de ser ratificada o ratificado por un periodo similar. Ahora corresponderá a la gobernadora el remover del cargo a la actual fiscal y presentar una nueva propuesta.

Cabe hacer mención que no remitieron sus actas de Cabildo los municipios de Veracruz, Boca del Rio, Tuxpan, Orizaba y Tantoyuca, entre otros. Se incluyó Tlilapan que no tiene representante legal para dar fe de las sesiones de cabildo, ante la inhabilitación de la ahora exsíndica Jovita Cortés Guzmán.

Los ayuntamientos que remitieron su acta de cabildo a los que dio lectura el secretario de la mesa: