Reemplacamiento 2026 en Veracruz con descuentos de hasta 50% y trámite digital

diciembre 30, 2025

>Para vehículos nuevos, placas de otros estados y regularización por primera vez.

Xalapa, Ver., martes 30 de diciembre de 2025.– Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026 el Gobierno de Veracruz implementará el Programa de Reemplacamiento, estrategia para actualizar el Padrón Vehicular, fortalecer la seguridad vial y brindar certeza jurídica a las personas propietarias de vehículos, con descuentos de hasta 50 por ciento, condonación de recargos y facilidades digitales.

El Programa es obligatorio para las unidades en circulación en las modalidades de automóvil, camión, autobús y remolque, incluidos aquellos que se adquieran durante 2026. Estarán exentos aquellos cuyas placas hayan sido emitidas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

Para apoyar la economía familiar y fomentar la regularización vehicular, se otorgarán subsidios escalonados en el canje de placas: 50% de descuento para quienes realicen el trámite de enero a abril, y 30% para quienes lo hagan de mayo a junio. Adicionalmente, se aplicará un 99% de descuento en recargos y accesorios generados entre 2021 y 2025.

Estos beneficios también estarán disponibles para personas que adquieran vehículos nuevos, cuenten con placas de otras entidades federativas o realicen su regularización por primera vez, ampliando el alcance social del programa.

El canje de placas podrá efectuarse de manera rápida y segura en línea a través de www.ovh.gob.mx , desde donde también se podrá solicitar el envío de placas a domicilio, sin costo para quienes realicen el trámite entre enero y junio de 2026.

De manera complementaria, se mantendrán descuentos en los Derechos de Control Vehicular: 15% en enero, 8% en febrero y 7% en marzo, así como la exención del pago de tenencia para quienes cubran dichos derechos durante los meses de enero y abril.

Para quienes tienen adeudos anteriores podrán acceder al Programa de condonación de recargos e intereses.