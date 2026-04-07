Empresarios prevén afectaciones con validación de nuevas atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

abril 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial, el sector empresarial se encuentra preocupado, pues se elimina la presunción de inocencia previsto por la ley.

El presidente de la Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández indicó que esta decisión dejará a la población en un estado de indefensión ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Con las nuevas reformas lo que ocurre es que este elemento de presunción de inocencia se elimina, ahora con que la Unidad de Inteligencia Financiera presuma que hay una actividad irregular, sería el embargo de cuentas, sin orden judicial”.

En ese sentido, consideró el representante empresarial se tiene que tener mucho cuidado en las operaciones que se hacen, lo que se viene haciendo, pero señaló que en términos generales es problemático y peligroso, dejándolos en un estado de indefensión.

Ahora que se aprobó y fue validado por los integrantes de la SCJN es lamentable, dijo, aunque en su momento, cuando se discutía, la Coparmex planteó su postura y anticipó lo que ocurriría.

Si bien debe haber mecanismos para enfrentar esta potestad de las autoridades financieras, en lo que se averigua y determina tus cuentas serán embargadas y los negocios podrían quedar inoperantes.

Finalmente, cuestionado en torno a si esta nueva legislación impactará en la llegada de inversiones al país, dijo que no, sin embargo obligará a tener mucho más cuidado y a estar supeditados a la actuación de la autoridad hacendaria.