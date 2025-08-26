Recibe el Congreso a personas adultas mayores en conversatorio

agosto 26, 2025

• Participan el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, autoridades estatales, representantes de instituciones educativas y centros comunitarios.

Xalapa, Ver., 26 de agosto de 2025.- En el Palacio Legislativo de Veracruz se llevó a cabo el conversatorio “Envejecimiento con dignidad: Derechos humanos y participación para una vejez activa”, como un espacio de diálogo y reflexión interinstitucional y comunitario en torno a los derechos humanos de las personas adultas mayores, sus desafíos, aportaciones y necesidades, en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra cada 28 de agosto.

Durante su intervención, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXVII Legislatura, diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, expresó su beneplácito por la iniciativa de llevar a cabo este encuentro, que contó con la participación del Ensamble de Guitarras, integrado por personas adultas mayores del Centro Comunitario de Las Minas, del Ayuntamiento de Xalapa.

En uso de la palabra, el Subsecretario de Gobierno del estado, José Manuel Pozos Castro, resaltó el legado de las personas adultas mayores, quienes, dijo, no solo deben ser protegidas en sus derechos, sino también valoradas como un pilar moral y humano de nuestras comunidades, y enfatizó la importancia de envejecer con dignidad, respeto, alegría y plenitud.

Las ponencias estuvieron a cargo del director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Alejandro Moreno Hernández; de la responsable del Programa de Asistencia, Desarrollo e Integración de las Personas Mayores del DIF Municipal de Xalapa, María Verónica Rodríguez Estrada; del titular de la Dirección de Educación Tecnológica de Veracruz (DET), David Quitano Díaz, y del presidente de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, Sergio Téllez Galván, a quienes las y los asistentes pudieron expresar preguntas y comentarios.

Asistieron servidoras y servidores de la administración pública estatal y municipal, de organismos autónomos, de la Coordinación Estatal de Telebachillerato Comunitario (Tebacom), del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), Colegio de Veracruz (Colver), representantes de centros comunitarios y adultos mayores.

-#-#-