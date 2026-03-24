Reconocen deuda histórica con la comunidad trans; convocan a conversatorio en Xalapa

marzo 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo, especialistas y activistas señalaron que existe una deuda histórica con la comunidad, particularmente desde el ámbito de la salud mental, al recordar que durante años la transexualidad fue considerada equivocadamente como una enfermedad.

Como parte de las acciones para visibilizar esta problemática, este miércoles 25 de marzo se llevará a cabo el conversatorio “Visibilidad Trans. Ser, Nombrarse y vivir con dignidad” en el Instituto Veracruzano de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”, en un horario de 9:45 a 12:00 horas, con entrada libre al público.

Para Jocelyn Paulina Rodríguez coordinadora de la Asociación Casa de las Muñecas Tiresias Veracruz, dijo que esta deuda histórica también está relacionada con prácticas como las terapias de conversión, que generaron afectaciones en personas de la comunidad.

“Existe una deuda histórica por las terapias de conversión que se les realizaron a muchas personas que justo no era una enfermedad y afortunadamente hoy en día tenemos grandes aliados como el Instituto Veracruzano de Salud Mental y podemos trabajar de la mano y apoyar la salud mental que nos ha ayudado mucho”, dijo.

Expuso que, aunque no hay información precisa, estiman que hay personas trans que tras recibir estas llamadas “terapias de conversión”, tuvieron afectaciones en su salud mental.

Otro pendiente con esta comunidad, dijo, es la necesidad de avanzar en temas legislativos y de derechos humanos, como la llamada ley por prejuicio, además de garantizar el reconocimiento pleno de la identidad de género.

En materia de salud mental, el encargado de la dirección del Instituto Veracruzano de Salud Mental, Víctor Villanueva Hernández, agregó que la comunidad trans enfrenta mayores riesgos de padecimientos como ansiedad y depresión, derivados en gran medida de factores sociales y de discriminación.

Por ello, se insistió en la importancia de la atención oportuna y el acompañamiento desde edades tempranas.

“Por eso este evento que vamos a tener mañana, las puertas del Instituto Veracruzano de Salud Mental están abiertas a la comunidad y al público en general”, agregó.