Detienen a mujer por fraude en compraventa de autos en Mérida

febrero 6, 2026

Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de Campeche, detuvieron a Llany Nery “N”, de 35 años, originaria de Mérida, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión.

La primera orden está relacionada con una denuncia por un intercambio de vehículos acordado en Facebook Marketplace. La persona denunciante señaló que entregó un Mini Cooper y recibió una camioneta Chevrolet Trax; Posteriormente, al intentar venderla, fue informado por autoridades que la unidad tenía reporte de robo, por lo que fue retenida y se presentó la denuncia correspondiente.

La segunda orden deriva de otra denuncia: una ciudadana dijo que compró un automóvil tras contacto en Facebook Marketplace, entregó dinero en efectivo y, días más tarde, una persona llegó a reclamar el vehículo como suyo, por lo que se solicitó auxilio y el caso fue turnado a la autoridad ministerial.

Tras trabajos de investigación, Llany Nery fue localizada, detenida y puesta a disposición del Juez de Control que la requiere. Las investigaciones apuntan a un esquema de estafa bien estructurado que afectó el patrimonio de diversos ciudadanos mediante el uso de redes sociales.

Las instituciones de seguridad ciudadana insistieron en que la población debe extremar precauciones al realizar transacciones de alto valor en entornos virtuales. Es necesario verificar la autenticidad de los documentos y la situación legal de los motores antes de entregar dinero.

Finalmente, el Gobierno estatal recordó que existen canales oficiales para reportar estas irregularidades. Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los habitantes pueden marcar al número 9-1-1 o realizar una denuncia de forma anónima a través de la línea 089.