Xalapeños denuncian abandono y riesgo por tragaluz roto en el mirador del parque Juárez

diciembre 30, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Visitantes y ciudadanos xalapeños expresaron su inconformidad por el estado de abandono que presenta el mirador del parque Juárez, uno de los espacios más emblemáticos de la capital veracruzana, donde un tragaluz roto representa un riesgo para quienes acuden al sitio, especialmente para niñas y niños.

Durante un recorrido por la zona, personas que se encontraban en el lugar señalaron que el cristal dañado no cuenta con la protección adecuada, lo que podría provocar accidentes, ya que es un área de constante tránsito familiar.

“Es un peligro, sobre todo porque aquí vienen muchas familias. Siempre debe haber protección, principalmente para los menores”, comentó Charlene Lorenzana, visitante proveniente de la Ciudad de México, quien dijo haberse percatado del desperfecto al acudir al mirador.

Además del tragaluz roto, los entrevistados señalaron que el espacio luce descuidado, con basura acumulada, falta de mantenimiento en áreas verdes y una imagen poco favorable para el turismo.

Raymundo Torres, ciudadano xalapeño, recordó que el mirador permaneció cerrado durante cerca de dos años por supuestas labores de remodelación, sin que los cambios se reflejen actualmente.

“Quedó prácticamente igual. Ahora está tapado, los árboles no permiten la vista y no se ve el mantenimiento que se supone debieron haber hecho”, señaló.

Los visitantes coincidieron en que, si bien la seguridad no parece ser el principal problema, la infraestructura y el mantenimiento del lugar requieren atención urgente por parte de las autoridades, al tratarse de uno de los puntos más representativos de la ciudad y una constante atracción para turistas nacionales.

Por ello, hicieron un llamado para que se realicen las reparaciones necesarias y se brinde mantenimiento integral al mirador del parque Juárez, a fin de garantizar la seguridad de los visitantes y mejorar la imagen urbana de Xalapa.