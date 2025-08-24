Realizan Carrusel de las Movilidades Humanas; reclaman espacios seguros para ciclistas y peatones

agosto 24, 2025

Juan David Castilla

Organizaciones de ciclistas realizaron una actividad en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, durante 24 horas, para visibilizar en la población que todos los modos de desplazamiento merecen espacios seguros.

Se trata del “Carrusel de las Movilidades Humanas” que reuniría a ciclistas e integrantes de distintas organizaciones civiles en la zona centro de la capital veracruzana.

De acuerdo con el ciclista Edmundo Macario Álvarez, con la actividad dominical se reclaman condiciones adecuadas para ciclistas, pero también para peatones MC corredores y personas con discapacidad.

“Las calles son para todas las personas, sin importar cómo nos movamos”, señaló el ciudadano.

Los integrantes de la Coalición Movilidad Segura Veracruz pidieron a las autoridades la pronta armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado.

La iniciativa tiene el propósito de que se garanticen entornos más accesibles, incluyentes y libres de riesgos, para los sectores antes mencionados.

Macario Álvarez destacó la importancia de que la sociedad y el gobierno laboren de manera coordinada para garantizar dichos objetivos.

“No podemos cerrar los ojos ante la gran cantidad de accidentes. Uno empieza a tomar conciencia de que tenemos que hacer algo”, enfatizó.

Las organizaciones de ciclistas también se han pronunciado a favor de que se amplíen los espacios para los ciclistas de la ciudad de Xalapa, donde puedan circular sin temor a ser atropellados.