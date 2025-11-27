Cerrarán a partir de hoy el primer cuadro de la ciudad por informe de Nahle del domingo

noviembre 27, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Derivado del primer informe ciudadano de la gobernadora Rocío Nahle García, a partir de este jueves a las 4 de la tarde se llevarán a cabo cierres viales en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, por lo que será necesario tomar precauciones y vías alternas.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), indicó que se activará un dispositivo de seguridad vial para el informe que brindará la mandataria el próximo domingo desde la Plaza Lerdo.

A partir de este jueves a las 16 horas se llevará a cabo el cierre en las intersecciones de calle Rafael Lucio y Benito Juárez; avenida Enríquez y Carrillo Puerto; Zaragoza y Primo Verdad; Zaragoza y Leandro Valle.

Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre, tal como lo marca la Constitución, fue entregado en el Congreso del Estado el documento del Primer Informe de Labores de Rocío Nahle García al frente del Gobierno de Veracruz.

Asimismo, se anunció que este domingo 30 de noviembre, la titular del Poder Ejecutivo del Estado rendirá un informe al pueblo de Veracruz desde la Plaza Lerdo, donde se espera la presencia de la clase política veracruzana, diputados federal, senadores y gobernadores y gobernadoras de los estados invitados.